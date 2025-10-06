La oferta que se propuso impulsar el sabor tradicional y auténtico del camarón como ingrediente principal tuvo una asistencia masiva de más de 15.000 visitantes. FestiCamarón se realizó este domingo 5 de octubre desde las 9:00 de la mañana en la plaza Francisco Javier Cisneros.

De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez, 35 matronas y emprendedores deleitaron a propios y visitantes con una variedad de platos a base de camarón, un fruto del mar que es típico en el territorio porteño.

“Estamos muy contentos de seguir trabajando e impulsando el progreso social de nuestra gente, y a través de estos espacios logramos no solo posicionar a Puerto Colombia en materia turística, sino también dar a conocer el talento de nuestras matronas y nuestros emprendedores. Fue una jornada muy productiva para ellos y que también permitió reactivar la economía en todo el territorio”, manifestó el alcalde Plinio Cedeño.

Durante el FestiCamarón 2025 también se vivió la experiencia de preparación de platos típicos de la región a cargo de estudiantes de la Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar, así como del semillero y grupo representativo de MiniChef’s bolivarianos.

Medidas de seguridad ante semana de receso

Cabe resaltar que, para la semana de receso escolar, la Administración Municipal de Puerto Colombia ha desplegado un total de 140 uniformados de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en los 18 kilómetros de playas, así como 35 unidades del Ejército Nacional con un puesto de control a la altura de la entrada al casco urbano, y controles de alcoholímetría con la Secretaría de Tránsito Municipal en todas las entradas del municipio.

Además estos operativos incluyen caravanas mixtas de seguridad con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Migración Colombia, y demás entidades, con el objetivo de garantizar la integridad de propios y visitantes, y una sana convivencia en todo el territorio.