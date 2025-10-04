Para impulsar el proceso de autonomía territorial de la región Caribe, los jóvenes de los diferentes departamentos se dieron cita desde este viernes en una gran cumbre territorial que se lleva a cabo en el Cubo de Cristal, de la Plaza de la Paz, en la ciudad de Barranquilla.

La apertura del evento fue presidida por el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, quien resaltó la importancia de establecer una hoja de ruta para el referendo del próximo 8 de marzo, un paso decisivo para la transición de la región a entidad territorial.

“Queremos que los jóvenes comiencen a ordenarse y a estructurar toda la organización desde las universidades para convocar a las votaciones del gran referendo Caribe”, comentó.

Con respecto a esto, Camilo Acosta, director ejecutivo de la Cumbre, fue enfático en que “los jóvenes tienen que participar más en la construcción de país y en los proyectos y tomas de decisiones de la región”.

Mientras tanto, Isaac Camilo Almanza, líder juvenil del departamento de Córdoba, mencionó que: “el objetivo de esta cumbre es discutir las problemáticas que hay a nivel regional y proponer acciones para su solución en conjunto. En nuestro departamento por ejemplo lo que tenemos como dificultad es la baja participación electoral de los jóvenes, así que tenemos que unirnos para traer más cambio“.