La Alcaldía de Barranquilla anunció, este sábado 4 de octubre, intervenciones focalizadas las cuales consisten en la toma de control de territorios específicos en los cuales la Policía realiza controles y actividades preventivas.

Mientras, se pondrá a disposición la oferta institucional a través de la Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, entre otras.

Lea más: Rector de la IUB, Arcesio Castro, recibe el ‘Premio Politika 2025’

Los sectores a intervenir serán escogidos “de acuerdo con los índices delictivos y otras problemáticas como perturbaciones del espacio público o un alto número de contravenciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

El Distrito informó que los dos primeros lugares que se seleccionaron fueron Bendición de Dios y Villanueva, pero también se incrementó la vigilancia en el Corredor Portuario.

“Las acciones a realizar serán variadas en cada una de las intervenciones, teniendo en cuenta las afectaciones en cada sector”, indicó la administración local.

Lea más: Obras de canalización del arroyo de la 85 completan su primera etapa

Estas intervenciones focalizadas son dinámicas, es decir: “no tienen un tiempo límite de ejecución en un territorio, sino que su durabilidad puede variar de acuerdo con las necesidades del sector o el grado de interés que represente para los organismos de seguridad”.

Además, el impacto de estas intervenciones será reforzado con estas estrategias como las Caravanas por la Vida.