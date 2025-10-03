La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte, informó a los clubes deportivos legalmente reconocidos en el Distrito que se está llevando a cabo un proceso de seguimiento y verificación, con el fin de constatar que cada entidad cumpla con lo dispuesto en sus estatutos y en su objeto social.

En consecuencia, se solicitó a cada club que se acerque a las oficinas ubicadas en el estadio Metropolitano con el fin de entregar las evidencias que respalden las actividades adelantadas en favor de la promoción, el apoyo y el fomento del deporte dentro de sus organizaciones.Como parte de las evidencias a presentar, deberán incluirse diversos documentos y registros que respalden las actividades desarrolladas.

Entre ellos se encuentran registros fotográficos de entrenamientos y/o eventos realizados; informes detallados sobre torneos, campeonatos o actividades recreativas organizadas; copias de convenios o alianzas establecidas con otras entidades; así como planes de trabajo, cronogramas y reportes de cumplimiento que evidencien la planificación y ejecución efectiva de las acciones programadas.

Se adviertió que el incumplimiento de esta obligación y la no superación del proceso de verificación darán lugar a la revocatoria del reconocimiento deportivo, de conformidad con la normativa vigente.

La Secretaría Distrital de Recreación y Deporte agradece de antemano la atención y colaboración de todos los clubes en este proceso, cuyo propósito es garantizar la transparencia y el fortalecimiento del deporte en la ciudad.