En el marco del mantenimiento programado en la terminal de importación y regasificación de gas natural licuado SPEC, previsto entre el 10 y el 14 de octubre, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó una visita para verificar los requerimientos técnicos de este proceso.

Desde la unidad regasificadora SPEC, que entrega el gas natural importado al sistema nacional de gasoductos y respalda a diferentes plantas térmicas del país, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, explicó que “les hemos solicitado un cronograma específico de dicho mantenimiento y la mayor celeridad posible en ese proceso. Nuestro propósito es garantizar la continuidad del servicio de energía y gas en el caribe, y en todo el país y para esto estamos realizando esta vigilancia especial de carácter preventivo”.

Superservicios verificó el plan de trabajo del mantenimiento de la planta SPEC

Además, el equipo de la Superservicios visitó las plantas térmicas para revisar el abastecimiento de gas con el que cuentan para la producción de energía y prever las acciones de control durante los días en que se realizará el mantenimiento.

El superintendente resaltó que “la confiabilidad del sistema es una responsabilidad de todos sus actores” y este sentido busca garantizar que los servicios públicos domiciliarios se presten con calidad, eficiencia y sostenibilidad para mejorar la vida de la ciudadanía