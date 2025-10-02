A los rincones de Barranquilla vuelve ‘A Tu Barrio’, un mercado itinerante que le facilita a los habitantes una gran variedad de frutas, verduras y productos artesanales.

En esta ocasión, el recorrido de este mercado se llevará a cabo en los siguientes puntos del norte de Barranquilla: bulevar de Buenavista, ubicado en la calle 99 # 58-99; bulevar de Miramar, el cual queda en la transversal 44 con 102, y en el parque Washington, que está en la carrera 53 con calle 80.

A través de un comunicado, la administración distrital indicó que los vendedores están preparados para brindar los alimentos de mejor calidad.

“Los vendedores están listos para ofrecer la mejor calidad y entregar una amplia variedad de frutas, verduras y productos artesanales”, señaló la entidad.

Un programa exitoso

Cabe resaltar que este programa es una estrategia impulsada por el alcalde Alejandro Char, con el fin de apoyar a vendedores del Centro de Barranquilla y emprendedores de la ciudad.

De esta manera, quienes hacen parte de esta iniciativa son comerciantes de esta zona, quienes, en efecto, han encontrado en este espacio una oportunidad para mejorar sus ventas y a la vez llevar productos de calidad y buenos precios a diferentes barrios de la ciudad.

Tras un mes de haber iniciado en el 2024, ‘A Tu Barrio’ recibió más de 1.000 visitas. Entonces, cerca de 15 vendedores del Centro y emprendedores de la ciudad hicieron parte de la estrategia, junto con personas privadas de la libertad que también pudieron ofrecer sus productos, gracias a una estrategia de la Secretaría Distrital de Gobierno.

“Les damos las gracias a los barranquilleros por el apoyo que nos han dado y los invitamos a que nos sigan visitando. Aquí tenemos excelentes productos y a buenos precios”, dijo, en ese encontes, Janis Guerra, una de las vendedoras.