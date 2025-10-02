La rectora adhoc de la Universidad del Atlántico, Maryluz Stevenson, dio un parte de tranquilidad tras la instalación y apertura del proceso de consulta para la escogencia del próximo rector de esa alma mater.

Stevenson explicó que la jornada se inició según lo programado, pese a los evidentes retrasos que EL HERALDO pudo atestiguar.

La rectora explicó: “Bueno, nosotros iniciamos, abrimos las puertas desde las 7:00 de la mañana, en donde los testigos y jurados hicieron la entrada, acá al centro de convenciones. También hay que destacar que no solamente tenemos la sede norte dándose este proceso democrático, sino también tenemos habilitadas otras sedes, como Sabanalarga, Suan, Carrera 43, Bellas Artes, sede patrimonial y Bellas Artes, Carrera 46. Los testigos entraron y los jurados, a partir de las 7:00 de la mañana, le dieron sus credenciales a las 7:30”.

Pese a que la apertura de urnas se dio mucho más tarde de los dispuesto, con fallas como la llegada tarde de testigos y jurados de votación que relentizó el alistamiento de las urnas, finalmente ella destacó que se arrancó el proceso en forma sobre la hora dispuesta con el acompañamiento de todos los estamentos.

“A partir de las 8:00 se hizo verificación de las puertas, se grabó con vídeo revisando el material electoral que se encontraba en cada salón, se revisaron las urnas en todos los salones, igual en toda la sede, que no existiera material electoral dentro de la urna, con todos los ministerios presentes, con los ministerios públicos, Contraloría, Procuraduría, Inspección y Vigilancia, a través del Ministerio de Educación Nacional”, expresó.

Stevenson dio un parte de tranquilidad: “Pero no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, de pronto es algo que se sale de nuestras manos, fue la lluvia, verdad, que hizo que los estudiantes se conglomeraran y a las 8:00, pues ya inició la jornada electoral, iniciamos con los docentes, porque sí, siempre se dan situaciones externas, los estudiantes no dejan entrar a los testigos, pero la universidad está hoy de fiesta, una fiesta democrática, donde están participando”.

Sobre los videos que han circulado en últimas horas, donde se evidencia la posibilidad de compra de votos, manifestó que se momento no hay nada que comunicar desde el centro de estudios.