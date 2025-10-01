La alcaldía de Soledad lamentó la muerte del joven Alves Jesús Revilla, de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el sector 7 de Agosto, a la altura del mercado público municipal, luego de haber sido arrastrado por las aguas del arroyo Platanal durante las fuertes lluvias registradas el pasado lunes.

La alcaldesa Alcira Sandoval expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia, al tiempo que recalcó la importancia de la prevención para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando.

Dijo además que ninguna imprudencia vale más que la vida de los soledeños: “Vamos a cuidar a nuestros hijos. Bañarse en los arroyos no es diversión, es un acto de irresponsabilidad; hoy una familia sufre la pérdida de un ser querido; como padres se debe velar por la seguridad de nuestra juventud”, expresó con firmeza la mandataria.

La administración municipal recibió en las últimas horas el reporte de desaparición y de manera inmediata activó junto al equipo de rescate la búsqueda del menor. El hallazgo fue realizado por moradores del sector, quienes dieron aviso inmediato a los organismos de socorro, los cuales hicieron presencia en el lugar para realizar el proceso de levantamiento.

Durante su intervención, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad durante la temporada de lluvias, recordando que la prevención es una tarea de todos: “La vida de los soledeños depende de nuestras decisiones. Ninguna imprudencia vale más que una vida”, y anunció que la administración municipal brindará acompañamiento psicosocial, moral y administrativo a la familia del joven fallecido.

Alexis Rodríguez, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres adscrito a la Secretaría de Gobierno, brindó medidas para adoptar hábitos que salven vidas en consecuencia de la segunda temporada de lluvias:

No arrojar basura a los arroyos.

Reportar inmediatamente alcantarillas obstruidas.

Limpieza profunda de canaletas

Hacerle seguimiento a la estructura de su vivienda.

Proteger a niños y adultos de zonas de riesgo.

Atender siempre las recomendaciones de los organismos de emergencia.

La Alcaldía de Soledad extiende sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Alves Jesús Revilla Maza, reiterando el compromiso de la responsabilidad compartida en la prevención de desastres por los arroyos; entre todos se puede asegurar la seguridad y el bienestar de todos los soledeños.