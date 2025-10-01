El corregimiento de Juan Mina ya goza de nuevas vías para conectar a todos sus habitantes. El alcalde Alejandro Char realizó este miércoles la entrega de 340 metros lineales que pretenden transformar la movilidad en este sector de la capital del Atlántico.

Durante la entrega, el mandatario compartió con los habitantes de la zona y expresó que: “estas obras marcan un antes y un después en ese corregimiento, entregamos la la carrera 5A entre calles 7A y 8, la calle 7B entre carreras 7 y 5A, y la calle 8A entre carreras 4 y 5”.

Además, mencionó que muy pronto Juan Mina tendrá también un parque, cancha y kiosco para el comedor”.

Por su parte, Sandra Cabrera, habitante del sector, manifestó que estas obras representan una transformación para el corregimiento.

“Esto antes era horrible, no teníamos por dónde transitar, todo estaba lleno de barro, era deprimente, pero ahora las casas se valoran más porque esto es un cambio al 100%. Estas nuevas calles benefician a los niños, a los adultos. Mi nieto ya puede jugar tranquilamente. Nunca me imaginé tener este cambio, pero el señor alcalde ha sido muy responsable porque lo que él dice, lo cumple”, manifestó Cabrera.

Nuevas calles en Las Nieves

En medio de muestras de danza, vallenato, millo y un gran compartir, los habitantes del barrio Las Nieves recibieron al alcalde Alejandro Char, quien entregó 525 nuevos metros lineales de vía para la comunidad.

“Estamos cumpliendo. Qué bueno que hoy la alegría vuelva a este sector de Las Nieves, qué bueno despertar ese entusiasmo de positivismo, de esperanza, de que sí se puede, y estamos muy felices porque sentimos el calor humano de la gente cuando caminamos con ellos esta nueva vía”.

Para Mabel Rodríguez, residente de la zona, esta nueva vía de más de 500 metros les brinda mejores condiciones para conectarse con el desarrollo que han visto en toda la ciudad.

“Estoy orgullosa y muy contenta. No tengo palabras para expresar toda la alegría que tengo de ver mi calle pavimentada después de 50 años de estar en mal estado. Me siento feliz por esta bendición que nos dio. En ningún momento me imaginé ver esta vía tan bonita porque antes esta calle era horrible, no se podía ni cruzar porque uno se tropezaba, se caía la gente, pero ahora sí se puede caminar con tranquilidad. Mi sueño se hizo realidad”, señaló.