A partir de este martes se llevarán a cabo los Festivales Recreodeportivos 2025 en Barranquilla, con la realización de 5 grandes actividades orientadas al bienestar y la integración de las cinco localidades de la ciudad.

Estos eventos, coordinados por la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes, tienen como objetivo fomentar la sana convivencia, el aprovechamiento positivo del tiempo libre y el fortalecimiento del tejido social, mediante jornadas dinámicas, incluyentes y accesibles en diversos espacios públicos del Distrito de Barranquilla.

Cada festival tendrá lugar en una localidad del Distrito, con una duración estimada de 3 a 4 horas cada uno, buscando llegar a más de 1.500 personas entre niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Además, las actividades se desarrollarán en puntos estratégicos de alta concurrencia, como plazas, el malecón, parques emblemáticos y otros espacios públicos representativos, seleccionados de acuerdo con criterios de accesibilidad, capacidad de aforo y equidad territorial.

De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de una programación diversa de actividades al aire libre, diseñadas para fomentar la integración familiar, el bienestar físico y emocional, el desarrollo creativo y la participación comunitaria. Las actividades estarán organizadas en diferentes zonas temáticas y serán orientadas por personal capacitado, garantizando seguridad, inclusión y disfrute para todas las edades.

Cabe resaltar que la primera jornada será el martes 30 de septiembre de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Malecón de Rebolo.

Zona de juegos y recreación

Las autoridades distritales habilitarán espacios con actividades como la clásica peregrina, lanzamientos de precisión, miniboliche, retos de puntería con balón y otras dinámicas lúdicas adaptadas a distintos rangos de edad, promoviendo la participación libre y espontánea.

Sumado a esto, habrá sesiones recreativas animadas con monitores especializados que guiarán actividades colectivas como juegos grupales, dinámicas integradoras, pausas activas y ejercicios recreativos, generando movimiento, risas y sentido de comunidad.

Adicionalmente, se dispondrá de un área infantil inflable: zona exclusiva para primera infancia, equipada con castillos inflables, túneles de colores y juegos blandos, en un entorno seguro y divertido.

Las actividades también contarán con rifas, sorteos y entrega de incentivos.