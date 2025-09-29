La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) presentó ante el despacho judicial el material probatorio con el que demuestra que ha atendido de manera oportuna y conforme a la ley la queja interpuesta por la Alcaldía de Galapa, en el marco de la acción de tutela por presunta vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, un ambiente sano, la salud y la vida.

De acuerdo con la entidad, se desplegó un plan de trabajo que permitió realizar 11 visitas técnicas de verificación en tiempo récord a las industrias señaladas, dejando constancia en actas oficiales. Asimismo, el pasado 22 de julio de 2025 se adelantó una mesa de trabajo conjunta con la administración municipal, en la que se explicó de manera detallada la ruta de acción y se socializaron las medidas adoptadas para atender las denuncias de la comunidad.

Lea también: Municipio de Galapa interpuso tutela contra la CRA, ante quejas de la comunidad por contaminación

Como parte de este proceso, un equipo técnico de la Corporación se desplazó a los sectores de Las Petronitas y Candelaria II para aplicar encuestas comunitarias, paso indispensable antes de emitir cualquier decisión sobre la queja por olores ofensivos. La C.R.A. aseguró que ha actuado con agilidad y diligencia, reiterando que sus actos administrativos se sustentan siempre en estudios técnicos, jurídicos y fácticos, lo que garantiza transparencia y decisiones ajustadas al debido proceso.

La Oficina Asesora Jurídica de la entidad recordó que la C.R.A. ha sido vinculada en diferentes acciones de tutela promovidas por el municipio de Galapa y sus habitantes entre 2024 y 2025, todas resueltas a favor de la autoridad ambiental.

“Hemos contestado todas las quejas y denuncias mencionadas y, gracias a esta labor administrativa y jurídica, todos los fallos han resultado favorables a la C.R.A., lo que reafirma la transparencia, la solidez y el compromiso que caracterizan a la Entidad”, señaló la dependencia.

Lea también: Reportan mortandad de peces en ciénaga Los Manatíes; se habría registrado por baja de oxígeno

Finalmente, la Corporación reiteró su compromiso institucional de servir a la comunidad con transparencia y rigor técnico, destacando que los resultados de su gestión se reflejan tanto en la confianza ciudadana como en la solidez jurídica de sus actuaciones.