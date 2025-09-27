Según el más reciente pronunciamiento del alcalde Alejandro Char, la ciudad de Barranquilla se encuentra más cerca de tener un centro de mantenimiento, reparación y revisión aeronáutica (MRO) en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital informó que se reunió en Nueva York con la firma inversora Seabury Capital Management (SCM) y con SGI Aviation para conocer los avances del proyecto.

“El sueño de tener un centro de mantenimiento, reparación y revisión aeronáutica en el aeropuerto Ernesto Cortissoz está cada vez más cerca. Nos reunimos en Nueva York con la firma inversora Seabury Capital Management (SCM) y con SGI Aviation en un paso importante para conocer los avances del proyecto MRO en Barranquilla”, expresó el alcalde.

En ese sentido, destacó que “la ubicación estratégica, el clima, los costos competitivos de nuestra ciudad y el capital humano son un atractivo para estos inversionistas, que nos miran con ojos de innovación, progreso y desarrollo”

Y añadió que “este logro traerá para Barranquilla la generación de empleos directos e indirectos bien remunerados, crecimiento de negocios locales, transferencia de tecnología y la llegada de más aerolíneas que nos elegirán para el mantenimiento de sus aviones”.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano dijo que este espacio permitió la presentación de los avances del plan de negocios del MRO en Barranquilla y el Atlántico, “una apuesta estratégica para impulsar el desarrollo aeronáutico del Caribe”.

El beneficio directo

Entre los beneficios que traería para la ciudad se encuentra la conectividad aérea del aeropuerto Ernesto Cortissoz con importantes destinos, a una hora del hub de las Américas en Panamá y 3 horas de Miami.

Además, tendría 189 frecuencias semanales a las principales ciudades de Colombia, vuelos directos a Panamá, Miami, Curazao, Fort Lauderdale, quedando en el listado como el cuarto aeropuerto colombiano en volumen de carga.

Además, la pista de despegue y aterrizaje quedaría con dimensiones robustas suficientes para recibir aeronaves de gran tamaño para vuelos de larga distancia. Así como 17 posiciones de parqueo, lo que equivale al doble de capacidad frente a Santa Marta y Cartagena.

Impacto económico

De acuerdo con las estimaciones, el desarrollo del proyecto generaría más de 500 empleos directos y 1.500 indirectos. Además, sería un puente para la transferencia de tecnología en procesos avanzados certificados por FAA/EASA. Así como impulsa el crecimiento de negocios de los sectores de logística, hospitalarios, manufactura, TI y educación.

Cabe recordar que, en marzo de este año, el alcalde Char formalizó un acuerdo internacional para impulsar el desarrollo económico, tecnológico y educativo de la ciudad y la región Caribe, cuyo proyecto estratégico es la creación de un centro MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión de aeronaves) y una escuela de formación de mecánicos de aviación.

Este proyecto se pretende desarrollar en dos fases, en la primera se realizará el análisis de viabilidad, demanda educativa, costos y localización; en la segunda etapa se contempla la definición de ejecución, esquemas legales y financieros en coordinación institucional.