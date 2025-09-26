La empresa Air-e informó que este fin de semana se llevarán a cabo trabajos preventivos en la red eléctrica que implicarán interrupciones del servicio en varios sectores de Barranquilla y su área de influencia.

El sábado 27 de septiembre, las labores se concentrarán en el barrio Villa del Rosario, en la carrera 35C3 con calle 82D, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por su parte, el domingo 28 de septiembre se ejecutarán obras en el corredor vial hacia Juan Mina y en la Zona Franca, con la instalación de nuevos aisladores y elementos metálicos. Durante la jornada, de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, estarán sin energía los sectores urbano y rural de Juan Mina, Villas de San Pablo, La Concepción, la zona de moteles, la carrera 38 hasta el kilómetro 20, los transmisores de Emisoras ABC, Caracol, Minuto de Dios y RCN, además del corregimiento de Cuatro Bocas, el relleno sanitario, Zona Franca Las Cayenas, Cryogas y Baterías Willard.

Lea también: “Este bicicoche es mejor que una ambulancia”: Eider, el hombre que trasladó hasta el hospital a los afectados de El Boliche

Asimismo, en el circuito Zona Franca, que alimenta parte de Villanueva, el Centro y el área industrial, se realizarán adecuaciones menores entre las 8:05 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Air-e recomendó a los usuarios tomar precauciones ante las interrupciones y recordó que cualquier inquietud puede ser atendida a través de la línea 115 o del WhatsApp AVA, 313 430 0000.