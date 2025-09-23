La Gobernación del Atlántico, en alianza con la Cámara de Comercio Italiana y Caribe Connect, anunció la realización de la sexta edición de Aula Italia, la feria de universidades italianas más grande de Latinoamérica, que tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre en el Cubo de Cristal de Barranquilla.

El evento, que se desarrollará de 2:00 p. m. a 7:00 p. m., reunirá a representantes de más de 30 universidades e instituciones italianas, junto con aliados estratégicos como la Embajada de Italia en Colombia y el Istituto Italiano di Cultura.

Durante la jornada, los asistentes podrán explorar programas académicos en Italia y acceder a información sobre becas que cubren entre el 20 % y el 100 % de la matrícula, una oportunidad única para jóvenes interesados en ampliar su formación profesional en Europa.

En la Zona Expo, cada universidad contará con un stand en el que presentará su oferta académica, requisitos de admisión y posibilidades de financiamiento para estudios en el exterior.

Además de Barranquilla, Aula Italia 2025 también llegará a Medellín y Bogotá, lo que permitirá ampliar el acceso de estudiantes y profesionales colombianos a esta oferta internacional.

La entrada es gratuita y los interesados en postular a las becas podrán hacerlo hasta el (corregir fecha) través del enlace oficial: https://aulaitalia.net/1l-u/