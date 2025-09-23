Barranquilla contará, en los próximos meses, con un nuevo atractivo turístico en el Gran Malecón. Se trata de ‘Luna del Río’, la rueda de la fortuna que será habilitada junto al Pabellón de Cristal para el disfrute de propios y visitantes.

El alcalde Alejandro Char anunció que se puso en marcha el proceso de montaje de la imponente estructura, que cuenta con 65 metros de altura y 44 cabinas climatizadas, cada una con capacidad para 6 personas.

Alcaldía

“Esta gran obra llega desde una de las fábricas número uno en Italia, con miles de piezas que ya se ensamblan para levantar un ícono que marcará un antes y un después en el turismo y la recreación de Barranquilla. En un recorrido de 15 a 20 minutos, todos podrán disfrutar una vista espectacular 360° del río Magdalena y de toda nuestra ciudad”, explicó el mandatario distrital.

¡La Luna del Río, el nuevo atractivo turístico que enamorará a los barranquilleros y turistas! 🎡



Char destacó las especificaciones de la nueva atracción turística, al tiempo que resaltó que estará rodeada de un parque, zonas verdes y puntos comerciales, y “de noche brillará iluminada como el nuevo orgullo de todos los barranquilleros y colombianos”.

Al tiempo agregó que “estamos muy orgullosos de tener aquí en Barranquilla una de las piezas más importantes de la recreación en muchas capitales del mundo. Consideramos que esta puede ser una de las cinco ruedas más grandes de Latinoamérica”.

Indicó que esta megaestructura permitirá dinamizar la industria del turismo en la ciudad, que ha venido teniendo un gran repunte tras la pandemia.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla La rueda de la fortuna tendrá un diámetro de 65 metros y se habilitarán 44 cabinas climatizadas.

“Se calcula que en los últimos 5 años se ha duplicado el gasto de los hogares en recreación y entretenimiento. Entonces, invertir en turismo está generando muchos empleos en las ciudades. Por eso Barranquilla hace esta gran apuesta”, mencionó Char.

De acuerdo con los cálculos de las autoridades distritales, se espera que el Gran Malecón pase de tener 1 millón de visitantes al año a 2 millones, lo que generará un incremento en la economía local en materia de transporte público, los sectores gastronómicos, comercial, hotelero, entre otros.

Alcaldía

“Como nuestro Gran Malecón, la Luna del Río ejemplifica el progreso de esta ciudad, su crecimiento, su cultura, su tradición, llegó por el río. Entonces, aquí tenemos a nuestra Luna del Río, yo espero que antes de 45 días la tengamos en prueba, pero -sin duda alguna- será una razón más para venir a Barranquilla, para disfrutar de Barranquilla y para conocer a Barranquilla”, puntualizó.

Detalles de la estructura

Las piezas de la noria, que fueron fabricadas en Italia por la empresa Fabbri Group, están siendo ensambladas en Barranquilla bajo una estricta supervisión. El resultado final será una rueda de la fortuna con 44 cabinas, cada una con capacidad para 6 personas, las cuales serán transparentes para permitir una vista de 360 grados.

Alcaldía

El ritmo de movimiento de la rueda, que tendrá 65 metros de diámetro, será continuo, permitiendo el embarque y desembarque de personas en simultáneo. También estará adornada con luces tipo led que serán iluminadas de acuerdo con los momentos que se estén viviendo en la ciudad.