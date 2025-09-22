La Cámara de Comercio Italiana para Colombia, en alianza con la Gobernación del Atlántico y Caribe Connect, realizará este jueves 25 de septiembre, de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche, en el Cubo de Cristal de Barranquilla, la sexta edición de Aula Italia, la feria de universidades italianas más grande de Latinoamérica.

El evento contará con la participación de más de 30 universidades e instituciones de Italia, junto con aliados estratégicos como la Embajada de Italia en Colombia y el Istituto Italiano di Cultura, ofreciendo a los asistentes programas académicos en diferentes áreas del conocimiento y becas que cubren entre el 20 % y el 100 %.

Entre las universidades italianas se destacan POLIMI Graduate School of Management, Scuola Leonardo da Vinci, Università per Stranieri di Perugia y el Centro Linguistico Dante Alighieri Roma, entre otras.

Estas universidades presentarán su oferta educativa a estudiantes y profesionales interesados en continuar su formación en Italia.

En la Zona Expo, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar los stands de las universidades participantes para conocer detalles sobre programas, requisitos de admisión, costos y oportunidades de financiamiento.

La jornada contará además con la presencia del embajador de Italia en Colombia, Giancarlo Maria Curcio, como invitado especial, reafirmando el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de los vínculos culturales y académicos.

Aula Italia 2025 tendrá además presencia en otras dos ciudades importantes de Colombia: el 23 de septiembre en Medellín y el sábado 27 de septiembre en Bogotá, llevando estas oportunidades a más estudiantes y profesionales del país.

La entrada es gratuita, con registro previo aquí. Al registrarte recibirás un código QR en tu correo, que deberás presentar para ingresar al evento.