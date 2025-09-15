Luego de la verificación del laboratorio vial que se implementó en el sector de Miramar y de comprobar la efectividad de la medida, a partir del martes 16 de septiembre se establecerá el cambio de sentido vial en la carrera 43 entre calles 97 y 96; pasó de tener único sentido oriente–occidente (desde el centro hacia el centro comercial Miramar) a doble sentido de circulación.

Resultados del laboratorio

Los resultados obtenidos durante el laboratorio vial demuestran que la habilitación de nuevas rutas, en especial la conexión a través de la carrera 43, optimiza la circulación de vehículos, reduce las distancias de viaje hasta en un 52%, teniendo 182 conductores circulando en la hora de máxima demanda; es decir, más de 1.128 usuarios en un día hábil.

Lea aquí: En Barranquilla habrá Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias este miércoles

Se instalarán delineadores tubulares y tachones, reductores de velocidad, tachas reflectivas y señalización vertical reglamentaria en la zona que garantizan la seguridad vial y la movilidad del sector.

Durante la implementación, la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán ubicados en las intersecciones con el objeto de orientar a los ciudadanos y prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de los actores viales.

Con esta organización vial mejoraremos la movilidad y la seguridad vial de este importante sector.

Para tener en cuenta

Cuando estés conduciendo un vehículo, siempre observa y mantente atento a las señales de tránsito.

Lea también: Alcalde Char anuncia construcción de comunidad energética en Las Gardenias

Sé paciente y cuidadoso mientras todos los conductores se acostumbran a los cambios viales. Es importante respetar los límites de velocidad, no invadir el carril contrario y no bloquear las intersecciones.

Si habitas, trabajas o circulas en el área de influencia, brinda tu apoyo como ciudadano atendiendo las indicaciones que darán la Policía de Tránsito y los orientadores de movilidad.

La Secretaría invita a la ciudadanía a ser parte de esta iniciativa de cambio que le permitirá trabajar juntos en la formación de nuevos hábitos y conductas seguras en las vías, y a respetar y atender las recomendaciones de las autoridades.