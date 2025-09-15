Barranquilla se prepara para realizar el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025. La Alcaldía Distrital, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, convocó a todos los estamentos a participar activamente en esta actividad, que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, a las 9:00 a.m.

Según la administración, este simulacro es una herramienta clave para evaluar, verificar y mejorar los mecanismos de preparación, coordinación y toma de decisiones antes de que ocurra una emergencia real.

“Este ejercicio tiene como objetivo poner a prueba los planes, estrategias, protocolos y procedimientos de respuesta, así como los sistemas de alerta, comunicación y articulación entre autoridades, entidades y comunidades, a partir de un escenario de riesgo previamente priorizado”, dijo el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Fiorillo.

En ese sentido, Fiorillo hizo un llamado especial a las entidades públicas, el sector industrial, empresas privadas, establecimientos comerciales, instituciones educativas y a la ciudadanía en general a vincularse activamente al simulacro, eligiendo el escenario de riesgo que consideren más pertinente según su contexto.

“Los actores participantes simularán amenazas basadas en los riesgos presentes en su entorno, entre los cuales se encuentran: sismos, inundaciones, incendios, vendavales, tornados, ciclones tropicales, movimientos en masa, incendios forestales, colapsos estructurales, fugas de gas y derrames de hidrocarburos”, informó.

Las inscripciones para las entidades que quieran participar en el simulacro estarán abiertas hasta el 21 de octubre. Los interesados pueden registrarse ingresando al siguiente enlace: https://forms.office.com/r/5wru2ZmUas y diligenciar el formulario de participación.