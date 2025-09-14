Con la puesta en marcha del Plan Decenal Educativo del Atlántico 2024-2034, la Gobernación del Atlántico y la Universidad del Norte dieron inicio al acompañamiento pedagógico a 23 docentes para fortalecer la enseñanza del inglés desde la primera infancia.

A través del proyecto ‘Más Educación, Más Futuro’, se realizarán nueve sesiones de clases habladas en la segunda lengua dirigidas a docentes de los grados de prejardín, jardín y transición en las instituciones educativas oficiales del Atlántico.

Le puede interesar: Habrá adecuaciones eléctricas este lunes en Juan de Acosta y Puerto Colombia

“Para nosotros, como gobierno, es muy importante que los niños desde temprana edad aprendan el inglés; es el momento preciso para que los más pequeños capten todo porque su cerebro atrapa toda la información y eso permite que al llegar a la primaria y posteriormente a la educación básica y media, ya cuenten con un avance altamente significativo en el aprendizaje de la segunda lengua”, expresó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

El grupo que impartirá las sesiones está conformado por 11 tutoras de la Universidad del Norte, quienes tienen un manejo del idioma inglés. Ellas serán las encargadas de guiar las nueve sesiones, ajustándose al nivel de conocimiento de las 23 docentes de primera infancia de las escuelas del departamento del Atlántico.

Durante las clases se compartirán metodologías, estrategias y recursos pedagógicos diseñados para fortalecer la labor docente y dinamizar el aprendizaje del inglés para los estudiantes de prejardín, jardín y transición de los establecimientos educativos del departamento.

Las clases ya iniciaron el pasado 6 de septiembre, y se dictarán cada sábado hasta el 22 de noviembre de este año. La iniciativa no solo busca potenciar la calidad educativa en el departamento, sino también abrir a los niños y niñas del Atlántico las puertas hacia un futuro más inclusivo, global y lleno de oportunidades.

Cada una de las docentes llega con grandes expectativas a esta nueva ruta: “tenemos una expectativa bien alta con este curso. La idea es aprovecharlo al máximo, tomar las herramientas necesarias para compartirlas en nuestras aulas de clases, sobre todo porque son niños pequeños que están aprendiendo en este momento de una manera lúdica, pedagógica y bien divertida”, indicó Adriana Peña, docente de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Pitalito, municipio de Polonuevo.

“Para nosotros es muy importante este programa que nos brinda la Secretaría de Educación del Atlántico, porque está pensando en un futuro. No nos quedamos en transmitir conocimiento solamente de un grado a otro, sino, por el contrario, quiere transformar la educación”, añadió Norelys Vallejo, docente de la Institución Educativa Técnica Industrial Pedro A. Oñoro de Baranoa.

Una proyecto en práctica

A su turno, el secretario de Educación del Atlántico, Leyton Barrios Torres, explicó que el compromiso de la administración departamental no se limita a la ampliación de la cobertura educativa, sino que se extiende a la calidad. En este sentido, destacó el logro de incluir a niños desde los 3 años en el sistema educativo y señaló los nuevos desafíos.

“Desde que llegamos a la administración del gobernador Eduardo Verano, nos propusimos, según su instrucción, salir en búsqueda de esos niños que desde los 3 años de edad no tenían un lugar donde iniciar con su trayectoria educativa completa, nos dimos a la tarea y lo hemos logrado; ahora el reto es entregarles a esos pequeños una educación de calidad y por eso estamos capacitando sin descanso a nuestros docentes en todos los procesos formativos y en especial en el idioma inglés, a quienes además estamos evaluando en un convenio que firmamos con la Universidad del Atlántico para realizar una caracterización de competencias bilingües de toda la planta docente y directivos docentes de los establecimientos educativos del departamento correspondientes a nuestra ETC”, notificó.

Además: $10 mil millones, la deuda de municipios del Atlántico con la CRA

Por otro lado, la subsecretaría de Desarrollo Educativo del Atlántico, Maribel Castro Flórez, destacó que el Plan Departamental de Bilingüismo se enfoca en todos los niveles educativos, con un énfasis particular en la primera infancia. En este sentido, explicó que la estrategia busca capacitar a los docentes para crear un entorno de aprendizaje bilingüe desde los primeros años escolares.

“Nuestro Plan Departamental de Bilingüismo tiene muchos componentes dirigidos a cada uno de los niveles educativos. Hoy estamos trabajando ‘Happy Learning’, que es el programa diseñado para la primera infancia. Empezamos con 23 instituciones educativas que dan inicio a una formación intensiva. Nuestros maestros, hablen o no hablen inglés, van a aprender a alistar y a prestar el escenario educativo para ambientes bilingües en nuestras aulas de clase en el departamento del Atlántico”.

Finalmente, Elsa Escalante, coordinadora del proyecto “Happy Learning” de la Universidad del Norte, explicó que el acompañamiento a los docentes busca ir más allá de la simple instrucción, concibiéndose como una estrategia para optimizar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el aula.

“Este proceso de acompañamiento se concibe como una estrategia para enriquecer las prácticas pedagógicas de los docentes y consolidar experiencias de aula que integren el inglés de manera natural, lúdica y significativa”.