Personal técnico de la empresa Air-e Intervenida adelantará este lunes 15 de septiembre obras de adecuación eléctrica en el municipio de Juan de Acosta y en el área metropolitana.

En el barrio Villa Estadio de Juan de Acosta, los trabajos consistirán en el cambio de un poste y la reubicación de un transformador en la carrera 1A, entre calles 2 y 4, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

De igual manera, en el municipio de Puerto Colombia se ejecutarán adecuaciones menores en la calle 16, entre carreras 7B y 9, en la urbanización Villa Encanto, desde las 8:10 a. m. hasta las 4:00 p. m.

La compañía indicó que estas obras hacen parte de los trabajos programados para mejorar la calidad del servicio de energía en la región.

Finalmente, Air-e Intervenida recordó a sus usuarios que, ante cualquier inquietud sobre el servicio, pueden comunicarse a través de la línea 115 o al WhatsApp habilitado para los reportes 313 4300000.