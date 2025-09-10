Air-e Intervenida, entidad encargada de suministrar energía en el Atlántico, notificó que llevarán a cabo labores de mantenimiento en tres municipios del departamento durante la jornada del jueves 11 de septiembre.

En Soledad, personal técnico de la empresa realizará operaciones en el barrio Las Moras Norte: entre las 10:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde, retirarán los postes en el sector de la carrera 18 con la calle 67.

Por otra parte, en Puerto Colombia, en el barrio La Rosita se adelantarán adecuaciones menores en la carrera 1E. Las labores se desplegarán en la calle 2 en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Finalmente, en Sabanalarga se desarrollarán obras en dos frentes de trabajo: de 8:45 de la mañana a 12:00 del día, hay trabajos programados en el barrio Tolima, en la calle 25 con la carrera 11; y entre la 1:00 de la tarde y las 4:15 de la tarde, hay obras en el sector en Las Quintas en la carrera 27B con la calle 30.