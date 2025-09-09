La Alcaldía de Barranquilla, a través de la empresa K-YENA, encargada del alumbrado público, hace un llamado a los ciudadanos para hacer equipo por el cuidado del sistema de iluminación en zonas públicas como parques, canchas y entornos comunitarios.

En este sentido, la invitación es a denunciar y dar aviso a la Policía por la línea 123 en caso de conocer que personas inescrupulosas hurten, dañen y desmantelen el sistema de luminarias.

El más reciente hecho se registró en el parque 11 de Noviembre, donde hurtaron 22 luminarias y 18 reflectores en este parque que se encuentra en la carrera 54 entre calles 54 y 58.

Lea también: Aprueban crédito directo por 50 millones de dólares a Barranquilla

El Distrito hará la intervención del parque para reponer las luminarias en el menor tiempo posible y poder brindar un entorno seguro para el disfrute de las familias y comunidades vecinas.

Carlos Sarabia, gerente de K-Yena, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con la comunidad para evitar qe se presente más hurto de luminarias.

“Lamentamos que distintos sectores de la ciudad se encuentren a oscuras, entre ellos el parque 11 de noviembre, que fue afectado por un robo masivo. Estos actos de vandalismo atentan contra el alumbrado público y contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Trabajaremos por reponer los hurtos y le pedimos a la comunidad alertarnos ante cualquier sospecha de robo”, indicó Sarabia.

Lea también: Comunidad manifiesta inconformidad por obras de movilidad que impactaría un parque en el norte de Barranquilla

También recordó que la Alcaldía trabaja de manera articulada con la Policía Metropolitana de Barranquilla en la investigación de estos actos delictivos.