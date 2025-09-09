El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) avanza en los trámites para realizar el desembolso de un crédito directo al Distrito de Barranquilla por 50 millones de dólares.

El anuncio fue hecho por Rodrigo Peñailillo, representante del CAF en Colombia, quien explicó que la operación de crédito fue aprobada por la entidad multilateral para impulsar proyectos ambientales y de sostenibilidad en la ciudad.

“El crédito está completamente aprobado y estamos simplemente en unos trámites internos”, dijo Peñailillo en el marco del Foro Semana que se desarrolla este martes en la capital del Atlántico.

El representante de la CAF en el país fue enfático al destacar una serie de iniciativas que se vienen implementando en la ciudad, que generan un impacto social, económico y ambiental en las comunidades locales.

“Estos esfuerzos que hacemos deben ir de la mano con un impacto real en la calidad de vida de las personas, y ese es el compromiso que vamos a seguir manteniendo. En el caso de Barranquilla, observamos que estos 50 millones de dólares se alinean con el trabajo que se ha venido haciendo en la ciudad”, resaltó.

Además, destacó que la ciudad ha dado pasos esenciales en la transformación de espacios como los parques e incrementar la siembra de árboles, así como la vigilancia de la calidad del aire.

“Esto es crucial para una ciudad costera, que debe preocuparse por cómo está la emisión de contaminantes. Hay un elemento central que nos interesa mucho para mejorar la calidad de vida de las personas”, recalcó.

Peñailillo también subrayó el esfuerzo que se hace desde el Distrito en materia educativa: “La cobertura educativa y la generación de planes innovadores para la formación de jóvenes son caminos fundamentales para asegurar la sostenibilidad de la ciudad. También hemos visto una reducción significativa en los homicidios en Barranquilla, gracias a la gran inversión que ha realizado el Distrito en mejorar las condiciones de la Policía”.