La Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Obras Públicas, adelanta la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Cabrera, como parte del compromiso de la administración municipal de mejorar la calidad de vida de los soledeños.

Las obras comprenden la instalación de 100 metros lineales de colectores de 24 pulgadas en polietileno, lo que permitirá optimizar el servicio de agua potable y garantizar mayor eficiencia en el sistema de alcantarillado.

Asimismo, se desarrollan acometidas domiciliarias y la pavimentación de la calle intervenida, ofreciendo una solución integral a los habitantes de la zona.

José Galindo, secretario de Obras Públicas, aseguró que estos avances forman parte de un plan integral que prioriza tanto el mejoramiento de los servicios públicos como la recuperación de la malla vial.

“Estamos cumpliendo el compromiso de llevar soluciones reales y duraderas a toda Soledad, con obras que proyecten mejores condiciones de bienestar para todos los soledeños”, expresó.

Para los vecinos, esta intervención representa un cambio significativo. “Agradecemos a la alcaldesa Alcira por su compromiso. Gracias por renovarnos estas tuberías que por muchos años no se habían cambiado. Ahora no tendremos dificultad vehicular ni tampoco el barrial que se formaba cuando llovía”, afirmó Rocío Díaz, residente del sector.

Estos trabajos se desarrollan dentro del programa de transformación urbana “Soledad Obra Bien”, liderado por la alcaldesa Alcira Sandoval, cuyo propósito es modernizar la infraestructura del municipio y brindar mejores condiciones de vida a la comunidad.