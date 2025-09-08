La Procuraduría General de la Nación anunció, este lunes, la apertura de una indagación disciplinaria por el presunto incumplimiento de protocolos de uso de la fuerza por el ataque perpetrado en contra de una lancha en Mosquera (Nariño), que dejó como saldo la muerte del asesor Luis Fernando Sánchez y seis heridos.

De acuerdo con información conocida a través de los medios de comunicación, en este vehículo viajaba la alcaldesa Lizeth Pineda Pineda y fue objeto de una serie de disparos por parte de integrantes de la Armada Nacional.

Desde el Ministerio Público se ha solicitado a la Armada que informe a que unidad militar pertenece el personal que se vio involucrado en los disparos propinados al personal que se transportaba en lancha con la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda Pineda.

También se requirió el nombre, número de identificación, grado, correo electrónico del personal involucrado en este caso, así como una copia del informe de patrullaje presentado por el comandante de la unidad táctica que estuvo involucrada en el hecho.

La Armada tendrá que hacer llegar la copia del protocolo de la Armada Nacional para interceptación, abordaje y registro fluvial vigente, así como la copia de los permisos y rutas “que presentó el Capitán del Bote donde se transportaba la alcaldesa de Mosquera, que fue presentado a la capitanía de puerto”.

Otro de los requerimientos de la Procuraduría fue hecho a la Dirección General de la Policía, para que se entregue copia del informativo administrativo en el que se reporten las lesiones producidas al policía que se transportaban con la alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda.

Asimismo, la mandataria de dicho municipio será escuchada en diligencia de declaración, lo mismo que el comandante de la unidad militar a la que pertenece el personal involucrado en este casdo.