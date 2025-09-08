Luego de alrededor de tres horas y media de bloqueo en la vía que conecta al municipio atlanticense de Luruaco con el corregimiento de Santa Cruz, los habitantes decidieron levantar la protesta con la cual buscaban la reparación de la misma.

Lea más: Comunidad del corregimiento de Santa Cruz, en Luruaco, realiza bloqueo exigiendo la reparación de la vía

Según explicó Humberto Currea, líder comunal de Luruaco, “se levantó el bloqueo de la vía, el alcalde Ameth Hannah hizo presencia y se comprometió a que en 15 días la vía debe ser intervenida por el municipio o por la gobernación”.

Ante ese compromiso, “la gente quedó contenta con la presencia del alcalde y ellos van a dar 15 días, de lo contrario el paro otra vez se reanuda”.

Lea más: Pronóstico del clima en Barranquilla aconseja sacar paraguas: se esperan lluvias intermitentes durante el día

Según el reporte de la comunidad, “ya está el flujo normal de vehículos, ya hay completa normalidad, la policía estuvo pendiente de los manifestantes, al lado de ellos, todo terminó en paz”.