La Procuraduría General de la Nación le recordó a las alcaldías municipales del Atlántico la obligación de cumplir con las transferencias para la financiación de la corporación ambiental, las personerías municipales y los cuerpos de bomberos voluntarios.

Durante el Comité de Moralización integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Fiscalía, la Procuraduría Provincial de Barranquilla recordó a los mandatarios locales que estas entidades son responsables de prestar servicios públicos esenciales y tienen funciones de interés público y social, según lo establece la normativa colombiana y, por tanto, tienen el deber de realizar dichas transferencias en los tiempos legales establecidos.

El Comité contó con la participación de la Personería Distrital de Barranquilla, la Defensoría del Pueblo – Regional Atlántico, la Procuraduría Regional del Atlántico, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla y la Contraloría Departamental del Atlántico.