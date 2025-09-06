La empresa Air-e puso en marcha este fin de semana el nuevo circuito Magdalena 5, en el corregimiento de Palermo, que pretende mejorar la prestación del servicio de energía en la zona industrial en jurisdicción de Sitionuevo.

El proyecto, liderado por la dirección de Infraestructura y Transición Energética de la compañía, contó con la instalación de una celda de potencia con equipos de última tecnología en materia de control, protecciones, medidas y telecontrol, gestionados desde el Centro de Control de la compañía que opera las 24 horas.

Además, incluyó la construcción de cerca de 6 kilómetros de red de media tensión, distribuidos en 3,2 kilómetros de red subterránea y los 2,7 restantes en red aérea, junto con torres especiales que permiten una conexión directa a la subestación Río Magdalena entre Barranquilla- Palermo.

De esta manera, la infraestructura hace parte del compromiso de la compañía con las solicitudes de conexión de los usuarios y la implementación de proyectos de energías renovables

Adicionalmente, con nuevo circuito Magdalena 5, los principales beneficiados son el clúster logístico e industrial del Grupo Coremar, que incluye Palermo Sociedad Portuaria, Palermo Tanks, Palermo Zona Franca y la nueva planta de producción Diana Corporación, sumados a la comunidad de Palermo que, de manera directa, se verá favorecida al dividirse la carga residencial e industrial con una mejor distribución.