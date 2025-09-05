La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó ayer jueves 4 de septiembre una medida “trascendental en beneficio de los usuarios de la costa Caribe”, al habilitar un esquema de contratación diferencial para las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como es el caso de Air-e.

La decisión, que ahora será enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio para su respectivo análisis de competencia, busca “reducir la exposición de los usuarios residenciales, comerciales y pequeños industriales a la volatilidad de la bolsa de energía”.

“Este paso refleja el compromiso del Gobierno Nacional con los hogares y pequeños negocios de la costa Caribe. Queremos tarifas más estables, justas y alejadas de la incertidumbre que genera la bolsa de energía”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Según destaca la Creg, “con este nuevo esquema, Air-e podrá contratar directamente —y a un precio justo— los excedentes de energía que las plantas hidroeléctricas y de energías limpias, como las solares, lo dispongan para el mercado”.

Esto significa que cada kilovatio adicional de generación hídrica podrá destinarse directamente a los usuarios de la región Caribe, garantizando mayor estabilidad y tarifas más justas.