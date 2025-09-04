A través de un comunicado de prensa, la Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Tránsito, informó que por el partido Colombia-Bolivia, la empresa Organización Musical la Troja SAS realizará un cierre de vías hoy jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 5:30 de la tarde y hasta las 11:59 de la noche, en la carrera 44 entre las calles 72 y 75, y la calle 74 entre carreras 43 y 45.

En ese sentido, los desvíos aplicados para los conductores que transitan en sentido oste - este por la carrera 44 girarán a la izquierda en la calle 75 y luego a la derecha en la carrera 46, para luego doblar a la derecha en la calle 70 hasta retomar en la carrera 44 a la izquierda.

Alcaldía de Barranquilla Cierre de vías en el sector de La Troja.

Los conductores que transitan por la carrera 43 y desean tomar la calle 74 deberán tomar la calle 75 a la derecha para continuar con su destino.

La Secretaría Tránsito y Seguridad Vial señaló que “velará por la movilidad y la seguridad de los ciudadanos que asistan al evento y de los vecinos del sector donde se realizará el cierre”.