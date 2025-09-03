La Alcaldía de Soledad, a través del Enlace Municipal del Adulto Mayor, informó en comunicado de prensa a la ciudadanía que, a partir de este miércoles 3 de septiembre, se encuentran disponibles los pagos correspondientes al octavo ciclo del programa Colombia Mayor, destinados a los adultos mayores beneficiarios del municipio.

Según detalló la Alcaldía: “los pagos estarán habilitados para aquellos beneficiarios que se encuentren bancarizados o que reciban su subsidio a través de los operadores de pago autorizados, Supergiros, Efecty y Banco Agrario de Colombia”.

La fecha límite para reclamar el subsidio es el 19 de septiembre de 2025, y con el fin de garantizar un proceso ordenado, seguro y eficiente, se invita a los beneficiarios a respetar el cronograma establecido por el sistema de “pico y cédula”, el cual estará disponible a continuación: