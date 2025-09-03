La Alcaldía de Soledad informó que a la fecha se ha logrado entregar el 95% de las ayudas humanitarias a las familias afectadas por el tornado F1 que azotó el noroccidente del municipio el pasado sábado.

Gracias a la gestión con recursos propios de la Alcaldía y al apoyo solidario de la comunidad, se ha dado una respuesta inmediata y efectiva frente a la magnitud de la emergencia, que dejó daños en viviendas de 12 barrios del territorio.

Hasta altas horas de la noche, funcionarios y voluntarios han entregado láminas para techo, colchonetas, caballetes, ganchos, amarres, listones, bloques de construcción, alimentos no perecederos y ropa.

“Llegamos con estas ayudas que fueron posibles gracias a la optimización de los recursos propios del municipio. Nuestro objetivo es que cada familia sienta que no está sola, que la Alcaldía está con ustedes en este proceso de recuperación”, Alcira Sandoval Ibáñe.

La entrega de ayudas ha sido valorada positivamente por la comunidad. Ladilao Ruiz, habitante del barrio Los Cedros, expresó: “Ese viento maluco nos tumbó el techo y me asusté. Pero hoy le doy gracias a Dios y a la alcaldesa, la felicito porque está haciendo un bien ante la pobreza que estamos viviendo actualmente”.

De igual forma, Belmi Mejía, otra beneficiaria, señaló: “En mi casa fueron afectadas ocho láminas y ocho láminas recibí. Fue una rápida respuesta de la Alcaldía y damos gracias a Dios y a la alcaldesa por el apoyo que ha dado a todos los barrios afectados”.

La jornada se realizó con el apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo, Defensa Civil, Policía, Ejército y dependencias municipales, demostrando que cuando se administra con transparencia y compromiso, los resultados benefician directamente a quienes más lo necesitan.

La Alcaldía de Soledad reiteró que continuará gestionando soluciones a mediano y largo plazo para garantizar el bienestar y seguridad de las familias.

Barrios atendidos: Los Cedros, Robles II etapa, Villa Estadio, Los Ángeles, Cusules, Villa del Rey, Villa Elif, Nuevo Horizonte, Altos de la Metropolitana, Ciudadela Metropolitana etapa 1, Nuevo Milenio e Inmaculada.