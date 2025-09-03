Compartir:
Por:  Redacción Locales

Este jueves 4 de septiembre, la empresa Air-e realizará trabajos eléctricos en sectores de los barrios San Felipe y Los Andes, en Barranquilla, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de energía.

Las obras se realizarán entre las 8:05 de la mañana y las 10:00 de la mañana, en la carrera 21B con la calle 65C. Adicionalmente, entre las 9:35 de la mañana y las 4:55 de la tarde, en la calle 68 con la carrera 22B, en San Felipe.

Mientras tanto, en la carrera 21B con la calle 58, en el barrio Los Andes, se realizarán adecuaciones menores, en el horario de 12:05 del mediodía a 2:00 de la tarde. Para el caso de la carrera 29 con la calle 51, en el barrio Loma Fresca, se realizarán obras eléctricas, entre las 10:05 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Por otra parte, se adelantarán breves interrupciones en el barrio Ciudad Jardín de la siguiente manera: de 10:35 de la mañana a 12:00 del mediodía, calle 80B con la carrera 42A; de 12:05 del mediodía a 2:00 de la tarde, carrera 39 con la calle 80B; de 2:05 de la tarde a 4:00 de la tarde, carrera 41E con la calle 81B y de 4:05 de la tarde a 6:00 de la tarde, el sector de la carrera 42 con la calle 81B.

Finalmente, se cambiará un poste en el sector de las calles 3A a la 5, entre las carreras 3A y 4, en inmediaciones de la institución educativa Santa Lucía.