A partir del 3 de septiembre de 2025, la Estación de Peaje Sabanagrande pondrá en marcha el Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV) y la implementación del sistema COLPASS, una medida que permitirá a los usuarios realizar pagos de manera más rápida, cómoda y segura.

Con esta modernización, los conductores podrán cancelar la tarifa plena a través de los carriles 1 y 8, utilizando su TAG electrónico. Además, los beneficiarios de la tarifa diferencial podrán seguir disfrutando de su descuento al migrar su TIE al TAG de COLPASS, sin perder el beneficio.

“Este es un paso fundamental hacia la modernización de nuestros servicios. La interoperabilidad y la implementación de COLPASS en Sabanagrande hacen parte de nuestro compromiso por brindar a los usuarios una experiencia de viaje más sencilla, eficiente y confortable”, afirmó Jimmy Rosas, director de operaciones de la Concesión Autopistas del Caribe.

La interoperabilidad y COLPASS en el Peaje Sabanagrande traerán mejoras concretas para los conductores, como el ahorro de tiempo al reducir filas, mayor comodidad al no requerir efectivo, facilidad de uso gracias a que un solo TAG funcionará en todos los peajes del país, agilidad en el servicio mediante carriles exclusivos, mayor trazabilidad para registrar pagos y la continuidad del beneficio para usuarios con tarifa diferencial.

Para utilizar la interoperabilidad, los conductores deberán contar con un TAG activo con saldo adquirido a través de operadores como Flypass, FácilPass, GoPass, Openpass, Vía Rápida y Copiloto. El pago electrónico aplicará tanto para tarifa plena como para tarifa diferencial en los carriles 1 y 8 de la estación, los cuales estarán debidamente señalizados.

El proceso de migración al sistema COLPASS para usuarios con tarifa diferencial se realizará directamente en la Estación de Peaje Sabanagrande. Los usuarios actuales con TIE deberán presentar su TAG con saldo, entregar el TIE y autorizar la migración de manera presencial con la firma del propietario. Por su parte, los nuevos usuarios con tarifa diferencial podrán activar su beneficio acercándose al peaje con su TAG activo y con saldo disponible.

Los horarios de atención en la estación serán los jueves y viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El sistema de telepeaje local actual funcionará hasta el 10 de septiembre de 2025, fecha en la que será retirado para la instalación completa de COLPASS. Los saldos pendientes serán devueltos a los usuarios.