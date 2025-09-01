En articulación con los organismos de socorro, la Oficina de Gestión del Riesgo y los equipos de respuesta inmediata, la alcaldía de Soledad viene trabajando en el acompañamiento de las más de 900 familias afectadas por el vendaval del pasado sábado 30 de agosto.

La alcaldesa Alcira Sandoval sostuvo que el acompañamiento a las comunidades golpeadas por el fenómeno natural es una prioridad de su administración. “Hoy más que nunca, nuestra fuerza está en la unión. Estamos en los barrios, casa a casa, escuchando a las familias, llevando ayudas y acompañando con humanidad este difícil momento. Nadie estará solo en esta emergencia; Soledad entera está de pie para levantarse junta”.

Asimismo, señaló que se adelanta la caracterización del censo, entrega de ayudas humanitarias que incluyen kits alimentarios, elementos de primera necesidad y apoyo psicosocial.

La mandataria local también destacó la importancia del compromiso institucional. “Cada dependencia de la Alcaldía está aportando lo mejor de sí para responder. Este es un trabajo conjunto, donde la solidaridad de todos, desde los servidores públicos hasta los vecinos que ofrecen su apoyo, se convierte en la mayor fortaleza de Soledad”, señaló.

Reiteró que su compromiso es con la reconstrucción y acompañamiento a las familias damnificadas. “Soledad está pasando por una prueba difícil, pero la vamos a superar juntos. Nuestra administración no descansará hasta garantizar que cada familia recupere su tranquilidad y que nuestros barrios vuelvan a levantarse con más fuerza”, afirmó la mandataria.

Para Sandoval, la solidaridad y la unión siguen siendo la base de la respuesta institucional y ciudadana, “demostrando que en Soledad el compromiso con la vida, la dignidad y la esperanza siempre será lo primero”, insistió.

Por su parte, Martha Lucia Jiménez, habitante del barrio Los Cedros, una de las afectadas de este fenómeno natural, expresó su gratitud. “Perdimos el techo de la casa, pero no la esperanza. Gracias a la Alcaldía y a la ayuda que nos llegó tan rápido, hoy sentimos que no estamos solos. Saber que nos escuchan y nos ayudan nos da fuerza para seguir adelante”.

A su turno, Fredy Antonio Castilla, habitante de Los Robles etapa 1, resaltó el trabajo que viene adelantando la administración. “Fue un momento muy duro, pero ver a la alcaldesa y a su equipo aquí con nosotros nos llena de confianza. Sentimos que la comunidad y el Gobierno municipal nos respaldan de verdad”, anotó.