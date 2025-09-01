Las obras de construcción de un Museo de Memoria de Colombia se han reactivado. Así lo anunció el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), quien reafirmó su compromiso con la memoria, verdad y no repetición, en homenaje a las millones de víctimas de más de 75 años de conflicto armado en el país.

De acuerdo con la organización, se firmaron unos contratos para la fase ll del proyecto tras un proceso de selección pública.

“La fase II del proyecto estará a cargo del Consorcio Memorial, mientras que la interventoría será responsabilidad del Consorcio Internacional ING, tras un proceso de selección pública liderado por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM)”, indicó.

Agregó que: “el proyecto cuenta con una inversión total de $37.749 millones ”.

Por otro lado, el CNMH señaló que: “esta es una obra largamente esperada por víctimas, familiares y resistencias del conflicto armado y fundamental para la memoria colectiva del país. Se prevé habilitar parcialmente el Museo hacia finales de 2026”.