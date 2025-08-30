Barranquilla vivirá este domingo 31 de agosto un evento único con la llegada del Buque Escuela ARC Gloria, insignia de la Armada de Colombia y reconocido como el “embajador de los mares”. La embarcación atracará en el muelle de Puerta de Oro del Gran Malecón a las 10:00 a.m., en el marco de la iniciativa distrital Barranquilla es Río, que busca acercar a la ciudadanía al río Magdalena y fortalecer su proyección cultural y turística.

Lea también: Aumentan las quejas por la no entrega de medicinas en Barranquilla

Por primera vez, la capital del Atlántico recibe al buque bajo su nuevo nombramiento, consolidándose como la primera ciudad del país con este honor. Con más de cinco décadas de historia, el Gloria simboliza paz, diplomacia y tradición naval, y estará abierto al público de manera gratuita el domingo 31 de agosto, entre las 11:00 a.m. y las 12:00 de la medianoche. La Armada de Colombia ha aclarado que el lunes 1 de septiembre, día en que el buque zarpará a las 8:00 a.m., no habrá ingreso para visitantes.

Agenda cultural y actividades especialesEl arribo del Buque Gloria estará acompañado de una programación cultural en el Escenario del Río del Gran Malecón, con presentaciones musicales de Fausto Chatela, el grupo Kandé, Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. La reina del Carnaval 2025, Michelle Char, también hará presencia como invitada especial.

Lea también: Baranoa recibió 100 computadores y graduó campistas de Talento Tech

Durante la jornada, se realizará además el lanzamiento oficial del kit para la carrera “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, evento deportivo con fines solidarios que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre.

Recomendaciones para visitantesPara garantizar una experiencia segura, la Armada recomienda:

Respetar el horario de acceso (domingo 31 de agosto, de 11:00 a.m. a 12:00 a.m.).

Usar ropa que cubra y calzado cómodo.

Llevar sombrilla y protector solar.

Evitar el ingreso con bolsos o maletines.

Abstenerse de usar drones y no acceder a áreas no habilitadas del buque.

Mantener un comportamiento ejemplar y seguir las indicaciones del personal de control.

Barranquilla es Río

Esta iniciativa del Distrito busca reconectar la ciudad con el río Magdalena mediante actividades recreativas, culturales y turísticas. La visita del Buque Gloria —que ya había atracado en el Gran Malecón en 2018— es uno de los eventos más representativos del programa, ofreciendo a familias y visitantes una oportunidad única de vivir la tradición naval colombiana en un escenario emblemático de la ciudad.