Por:  Redacción Locales

La Alcaldía de Barranquilla, por medio de la Secretaría de Salud, desarrolló la XVII versión de la tradicional Gimnasiada del Adulto Mayor, en el marco de la Semana Cultural y Recreativa de la Persona Mayor.

El evento, que busca socializar estilos de vida saludables fundamentados en hábitos de una alimentación balanceada y la práctica de actividades físicas y recreativas, se llevó a cabo con un ambiente de alegría, música y esparcimiento.

Más de 600 personas provenientes de las 5 localidades de la ciudad vivieron una nueva jornada de integración, donde demostraron sus capacidades artísticas y culturales, a través de coreografías y rumbaterapias

“Es para nosotros un motivo de orgullo, el poder integrar año tras año durante la última semana del mes de agosto, a nuestras personas mayores quienes nos demuestran sus ganas de vivir, con estados físicos envidiables y sus demostraciones de amor”, señaló el secretario distrital de Salud (encargado), Carlos Daniel Cervantes.

Y reiteró que los adultos mayores “nos dan cada año un ejemplo de persistencia, son felices haciendo sus presentaciones, y es por eso por lo que, desde la Administración que lidera nuestro alcalde Alejandro Char, les organizamos este encuentro”.

A la cita del presente año asistieron organizaciones de adultos mayores, estudiantes universitarios, profesionales de la salud, EPS e IPS y cajas de compensación familiar que agrupan a este importante sector de la población.

Además de las presentaciones culturales y folclóricas, se entregó material educativo con recomendaciones para la prevención de enfermedades propias de las personas mayores.