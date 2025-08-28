La Alcaldía de Barranquilla, por medio de la Secretaría de Salud, desarrolló la XVII versión de la tradicional Gimnasiada del Adulto Mayor, en el marco de la Semana Cultural y Recreativa de la Persona Mayor.

El evento, que busca socializar estilos de vida saludables fundamentados en hábitos de una alimentación balanceada y la práctica de actividades físicas y recreativas, se llevó a cabo con un ambiente de alegría, música y esparcimiento.

Más de 600 personas provenientes de las 5 localidades de la ciudad vivieron una nueva jornada de integración, donde demostraron sus capacidades artísticas y culturales, a través de coreografías y rumbaterapias

“Es para nosotros un motivo de orgullo, el poder integrar año tras año durante la última semana del mes de agosto, a nuestras personas mayores quienes nos demuestran sus ganas de vivir, con estados físicos envidiables y sus demostraciones de amor”, señaló el secretario distrital de Salud (encargado), Carlos Daniel Cervantes.

Y reiteró que los adultos mayores “nos dan cada año un ejemplo de persistencia, son felices haciendo sus presentaciones, y es por eso por lo que, desde la Administración que lidera nuestro alcalde Alejandro Char, les organizamos este encuentro”.

A la cita del presente año asistieron organizaciones de adultos mayores, estudiantes universitarios, profesionales de la salud, EPS e IPS y cajas de compensación familiar que agrupan a este importante sector de la población.

Además de las presentaciones culturales y folclóricas, se entregó material educativo con recomendaciones para la prevención de enfermedades propias de las personas mayores.