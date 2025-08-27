Por presuntas irregularidades en la elección del contralor departamental (2022-2025 y 2026-2029), la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación a funcionarios por determinar de la asamblea departamental de Putumayo y de la Corporación Universidad de la Costa (CUC).

Según lo que expone el organismo, se presentó una presunta vulneración de principios de contratación estatal y falta de transparencia.

“Se verifica la posible vulneración de los principios de planeación y selección objetiva en los contratos suscritos entre la asamblea y la Universidad para la realización de los dos concursos”, informó.

De igual manera, el Ministerio Público avanza en la recaudación de pruebas para individualizar a los presuntos autores de las conductas y determinar si estas constituyen faltas disciplinarias.

De esta manera, se está a la espera de que el ente determine los funcionarios en cuestión que deberán responder por estos hechos.