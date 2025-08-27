Con un plan integral de renovación eléctrica, la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, llegó al municipio de Barranco de Loba, al sur de Bolívar, para fortalecer la prestación del servicio de energía eléctrica en esta zona.

Según la compañía, la primera etapa de este proyecto contempla la “instalación de nuevos transformadores de distribución, con el fin de reforzar los sectores que presentan fluctuaciones de voltaje y garantizar una energía más estable y confiable en hogares, comercios y entornos comunitarios”

De manera paralela, se ejecutarán obras de optimización de redes de media y baja tensión, que incluyen el cambio de postes, crucetas, cortacircuitos, aisladores y el reemplazo de transformadores deteriorados, inversiones que no generarán ningún cobro adicional en la factura de los usuarios e incluyen acometidas, medidores, postes, líneas, transformadores y mano de obra.

Por otro lado, Afinia informó que un componente fundamental de esta renovación será la modernización del sistema de medición, mediante la instalación de medidores electrónicos bicuerpo, equipos que constan de dos unidades:

• Medidor, ubicado en los postes, que registrará el consumo de kilovatios hora (kWh).

• Display, instalado en la fachada de la vivienda, que permitirá a cada cliente visualizar su consumo diario.

Con esta tecnología, los usuarios podrán acceder al programa “Energía a tu medida”, que les da la posibilidad de contar con un sistema prepago y gestionar de manera autónoma su consumo, pagando solo la energía que utilicen.

Entre los beneficios adicionales que destaca la compañía se encuentran: “mayor seguridad en la infraestructura eléctrica, conforme al RETIE, protegiendo a las familias y evitando accesos no autorizados, precisión en la medición del consumo, gracias a equipos calibrados en laboratorios acreditados, instalación de Puntos de Control Interno (PCI) en transformadores para garantizar balances confiables de energía”.

De esta manera, se hizo un llamado a la comunidad de Barranco de Loba a acompañar este proceso, que contribuirá a un servicio más eficiente, confiable y adaptado a las necesidades de sus usuarios.