Por la grabación de una serie, las autoridades distritales informaron que se llevarán a cabo varios cierres viales desde este miércoles en la ciudad de Barranquilla.

La restricción se efectuará entre las calles 68 y 59 con carrera 54 y 58, en el horario de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., este miércoles y hasta el 28 de agosto.

De igual manera, la medida aplicará en el mismo horario en la calle 64 entre carreras 53 y 59.

Los conductores que transitan por la carrera 54 sentido oeste-este, deberán tomar la calle 68 sentido norte-sur hasta la carrera 47.

Aquellos que conduzcan en sentido este-oeste, deben tomar la calle 58 hasta la carrera 60 para girar a la izquierda en la calle 70. Para la carrera 58 sentido oeste-este, deben tomar la calle 68 sentido sur-norte hasta la carrera 59 para salir a la calle 59.

Mientras que los usuarios que transitan por la calle 64 deben tomar la carrera 53 hasta la calle 68 o la calle 72 sentido sur-norte.

Otros cierres

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que desde este miércoles y hasta el 29 de agosto se restringirá el paso por la carrera 58 entre calles 68 y 70 durante el horario de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Además, el próximo 9 de septiembre también se llevará a cabo el cierre de este corredor vial durante la franja de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Otro cierre programado en este sector será realizado el próximo 12 de septiembre hasta el 13 del mismo mes, en el horario de 11:00 a.m. a 2:00 a.m.

Los conductores que transitan por la carrera 58 sentido oeste- este deben tomar la calle 70 hasta la carrera 57 para tomar la calle 68 sentido sur -norte. Así como también los usuarios que transitan por la carrera 58 sentido este- oeste deben tomar la calle 68 sentido sur-norte hasta la carrera 60.

Mientras tanto, este sábado 30 de agosto se tiene programado el cierre de la carrera 53 entre calles 84 y 87, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Los conductores que transitan por la carrera 53 sentido este-oeste deben tomar la calle 84 hasta la carrera 57 hasta la calle 90. Otros usuarios que transitan por la calle 85 sentido norte-sur deben tomar la carrera 57 hasta la calle 90.

Más restricciones

Para el próximo 1 de septiembre se realizará el cierre total de la carrera 58 entre calles 64 y 72 durante el período de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Aquellas personas que transitan por la carrera 58 sentido oeste-este deben tomar la calle 72 sentido norte- sur hasta la carrera 56 hasta la calle 70 y luego tomar la carrera 54.

Quienes transitan sentido este-oeste por la carrera 54 deben tomar la calle 64 hasta la carrera 60. También, los conductores que transitan por la calle 70 deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59.

Por otro lado, los usuarios que transitan por la calle 68 sentido norte-sur deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59. Además, otros que transitan por la calle 68 sentido sur-norte deben tomar la carrera 56 hasta la calle 72 sentido sur-norte hasta la carrera 59.