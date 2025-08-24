Compartir:
Por:  Redacción Locales

A partir de esta semana comienza la implementación de la estrategia ‘Sisbén visible’, diseñada por la Alcaldía de Barranquilla para renovar la imagen institucional del Sisbén, optimizar sus procesos de atención y reforzar la seguridad durante las visitas a los hogares barranquilleros.

Según Claudia Jimena Herrera, jefa de la Oficina del Sisbén de Barranquilla, esta estrategia fortalece la confianza entre la comunidad y el equipo de Sisbén.

“Con la estrategia del Distrito ‘Sisbén visible, comunidad segura’, por instrucciones del alcalde Alejandro Char, damos un paso más hacia la atención que merecen los barranquilleros: cercana, segura y transparente. Esta estrategia no solo mejora nuestros procesos, sino que fortalece la confianza entre la comunidad y nuestro equipo, porque cada visita y cada atención es importante para nosotros”, afirmó.

En ese sentido, los encuestadores de Sisbén portarán nuevos uniformes de color azul y naranja, y contarán con dos herramientas adicionales de identificación: un carné digital que los acredita como contratistas de la Alcaldía y un código QR que al ser escaneado llevará a la ciudadanía a un listado oficial en la web con todos los encuestadores autorizados de la Oficina Sisbén.

La ciudadanía deberá realizar este proceso de verificación antes de permitir el ingreso de cualquier persona a sus hogares, garantizando así mayor seguridad y confianza en las visitas.

Adicionalmente, se han puesto en marcha mejoras en la atención al público, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano, ágil y confiable, alineado con las expectativas de los ciudadanos.

En el marco de esta estrategia, también se reconoció el compromiso del equipo Sisbén mediante la entrega de certificaciones a los funcionarios que completaron su proceso de formación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo que contribuye al fortalecimiento de sus competencias y a la mejora continua en la calidad del servicio.