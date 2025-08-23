La Alcaldía de Barranquilla realizó el Encuentro de Jóvenes Emprendedores, donde más de 60 participantes se dieron cita en un espacio diseñado para fortalecer capacidades, brindar herramientas prácticas y prepararse para que aquellos que resulten seleccionados hagan parte de la Gran Feria de Jóvenes Emprendedores, programada para septiembre en el Gran Malecón.

La jornada, que se desarrolló en la Fábrica de Cultura, contó con la participación de destacados invitados como Javier Cuello, gestor de Emprendimiento CO, quien inspiró a los asistentes con reflexiones sobre motivación y planeación estratégica; Harry Matiz, coordinador de Incubación y Fundraising de Uninorte, quien dictó un taller técnico en finanzas; y jóvenes empresarios barranquilleros que compartieron sus experiencias y aprendizajes.

El alcalde Alejandro Char, junto a la gerente de ciudad Ana María Aljure, promueven estos espacios para acompañar e impulsar estas iniciativas como motor de oportunidades para los emprendedores de la ciudad.

Tal como lo afirmó el secretario de Desarrollo Económico, Richard Fernández: “Nuestro alcalde es el mayor impulso del talento barranquillero, y bajo su directriz estamos trabajando permanentemente por apoyar, acompañar y respaldar uno de los mejores activos que tenemos, que son los emprendedores. Con programas como este, seguimos impulsando la creación de empresa, generando empleo, dinamizando la economía local y cerrando brechas sociales”.

Este encuentro representa un paso importante en la consolidación del ecosistema de emprendimiento en Barranquilla, ratificando la apuesta de la Administración distrital por ofrecer escenarios de formación, visibilización y conexión empresarial que fortalezcan el tejido productivo de la ciudad.

La Gran Feria de Jóvenes Emprendedores será la próxima vitrina donde estas iniciativas tendrán la oportunidad de darse a conocer, conectarse con el mercado y proyectarse hacia nuevas oportunidades de crecimiento.