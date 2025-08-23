Los barrios San Roque, Las Nieves y Sevilla Real, recibieron nuevas vías de manos del alcalde Alejandro Char, quien inauguró estos tramos, mejorando el acceso y conectándolos aún más con el desarrollo de la ciudad.

Lea más: Abierta convocatoria a Lideresas de Barranquilla para conformar el Consejo Consultivo de Mujeres

Con este mismo programa distrital Barrios a la Obra se logró la recuperación de más de dos kilómetros de la capa asfáltica del puente 7 de Abril a la altura de la avenida Circunvalar, con lo que se mejora la movilidad del sector.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital expresó que: “¡Con Barrios a la Obra llegamos a San Roque, Las Nieves, 7 de Abril y Sevilla Real! Rodeado por el cariño de mi gente de San Roque entregamos 160 metros lineales de vía en la calle 29 entre carreras 26 y 28, dignificando la calidad de vida de esta comunidad con una obra que le dice adiós al polvo y al barro para darle paso al pavimento, transformando la movilidad y el día a día de sus habitantes.”

El alcalde Char detalló que: “en los barrios 7 de Abril y Sevilla Real también les cumplimos, entregamos 2.590 metros lineales de vías: más de 2 kilómetros en capa asfáltica en el puente 7 de Abril, incluyendo la glorieta y sus orejas de acceso; y 370 metros en concreto con andenes, bordillos y redes de acueducto y alcantarillado que conectan directamente con Sevilla Real. A este recorrido se suma Las Nieves, con 120 metros lineales de vía, andenes, bordillos y renovación de redes de acueducto y alcantarillado que eran un sueño para su gente y hoy son una realidad. Esto no es solo pavimento, es calidad de vida, transformación real para los barranquilleros, es desarrollo. ¡Estas vías renovadas mueven el progreso de Barranquilla!”.

Para la comunidad beneficiada esto representa un cambio en su calidad de vida diaria, al no tener que padecer por la falta de acceso del transporte público, conectándose con mayor facilidad a sus lugares de trabajo, colegio o actividades diarias.

En San Roque, Robinson De la Hoz Moreno, habitante por más de 50 años de la calle 29 entre carreras 26 y 28, celebró la visita del alcalde y la pavimentación de su cuadra, que por décadas anhelaron verla en buen estado.

“Estamos felices y agradecidos con el alcalde. Yo tengo en el barrio 50 años y la calle era diferente, esto era una calle de arena, pasaba agua, piedras, aguas negras, parecía una piscina. Ahora con este cambio las casas se valorizan, las personas se sienten orgullosas, nos sentamos en la puerta, esto ha mejorado la calidad de vida”, manifestó el líder comunitario.

Lea más: El estado financiero y la infraestructura eléctrica del Caribe se han agravado: Verano

La misma alegría tuvo Paula Rodríguez Palencia en Las Nieves al hablar con el alcalde Alejandro Char, a quien agradeció por permitirle ver y gozar de la carrera 14 entre calles 27 y 28, vía que toda su vida anheló tener pavimentada. “Era el alcalde Char el que tenía que venir a esta calle, y aquí está con nosotros haciendo realidad lo que tanto queríamos. La calle estaba llena de piedras y arena y era un peligro para nosotros, pero hoy estoy gozando esta calle”.