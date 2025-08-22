Este domingo, la empresa Transelca adelantará una serie de actividades de mantenimiento preventivo la subestación Nueva Barranquilla. Se trata de intervenciones que se adelantarán en la ejecutará actividades de mantenimiento preventivo en los siguientes activos de energía: Bahía Línea Nueva Barranquilla a Circuito 07 a 13.800 voltios y la Bahía Transformador Nueva Barranquilla 6 45 MVA a 110.000 voltios.

Por tal motivo, la empresa Air-e adelantará interrupciones por espacio de 30 minutos aproximadamente al inicio y al final de las actividades. Es decir, entre las 6:00 a. m. a 6:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:00 p. m.

La suspensión afectará en Puerto Colombia a los sectores de Villa Campestre y Ciudad del Mar; sector comprendido en la calle 1B desde la carrera 28 hasta la carrera 30, sector comprendido en la carrera 46 con Autopista Vía al Mar.

Mientras que en Barranquilla impactará a los usuarios ubicados en la Avenida Circunvalar con carrera 42F y la Avenida Circunvalar con carrera 43; el sector comprendido desde la carrera 46 hasta la carrera 51B desde la calle 96A hasta la calle 100 (Villa Santos); sector comprendido desde la transversal 43A hasta la transversal 44 desde la calle 104 hasta la calle 106, sector comprendido en la transversal 43A con la calle 102 y sector comprendido en la transversal 44 con la calle 104 (Portal de Miramar); sector comprendido entre la Avenida Circunvalar desde la carrera 43 y la carrera 46; sector comprendido desde la carrera 46 hasta la carrera 50 desde la calle 100 hasta la calle 110 (Villa Santos), sector comprendido carrera 46 entre kilómetros 1 y 2.

Además, en el horario de 6:30 a.m. a 2:30 p.m. es necesario desenergizar el sector de Alameda del Río.

“Con la ejecución de estos trabajos reiteramos nuestro compromiso con la prestación del servicio de transmisión y conexión de energía eléctrica en la Región Caribe colombiana”, recalcó Transelca.