El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ratificó que se encuentra “a la disposición” y concentrado en “garantizar” que se sigan prestando los servicios de salud en el departamento, tras la intervención de la Superintendencia de Salud a la ESE UNA.

Verano señaló que es evidente que debe presentarse a responder todas las dudas que tenga el agente interventor Fredy Socarrás.

“Respetamos la decisión, lo que a nosotros nos corresponde como entidad territorial es dar todas las respuestas correspondientes y ya estamos ordenando toda la información porque evidentemente muchas de las cosas sobre las cuales se ha tomado la decisión son ciertas y otras pues que merecen ser ordenadas, cuestionadas y eso es lo que vamos a hacer en las reuniones de trabajo en las que hemos convenido”, dijo el mandatario tras un evento realizado este jueves en Sabanalarga.

Señaló que las reuniones se comenzarán a dar “a partir del próximo miércoles”.

La situación es grave de la ESE UNA, pues según ha podido establecer EL HERALDO a lo largo de diversas publicaciones, el déficit supera los 120 mil millones de pesos. Además, se han registrado un sinnúmero de protestas por parte de los trabajadores a causa de los retrasos en el pago de sus salarios.