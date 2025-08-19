En el marco de las estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir el delito, el Distrito y la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegaron planes operativos especiales entre el 14 y el 18 de agosto, logrando una disminución significativa de los delitos de alto impacto frente al mismo periodo del año anterior.

Durante estos días, las autoridades realizaron 105 capturas por distintos delitos, incautaron 10 armas de fuego ilegales, recuperaron 12 casos de mercancía hurtada y tres motocicletas, además de incautar 18 casos de mercancía en situación irregular.

Lea también: Implementan laboratorio vial en Villa Santos para mejorar movilidad

Como parte de las Caravanas por la Vida, actividad coordinada con la Secretaría de Gobierno, inspecciones y comisarías, se suspendió la actividad comercial de 10 establecimientos por irregularidades relacionadas con la presencia de menores de edad, armas de fuego o inconsistencias en la documentación.

Las cifras reflejan una importante reducción en la comisión de delitos: homicidios (-29 %), lesiones personales (-50 %), delitos sexuales (-67 %), violencia intrafamiliar (-81 %), hurto a residencias (-60 %), hurto a comercio (-86 %), hurto a personas (-78 %), hurto de automotores (-67 %) y hurto a motocicletas (-81 %), entre otros.

Lea también: Distrito entrega primeras 44 becas del programa ‘La Beca de tu Vida’

El Distrito destacó que estos resultados hacen parte de las acciones permanentes adelantadas por la Alcaldía Distrital y la Policía Metropolitana, que reafirman su compromiso con la tranquilidad de los barranquilleros y visitantes, así como con el control de la actividad delictiva en la ciudad.