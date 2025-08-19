Durante un año, la Superintendencia de Salud se encargará de la administración de la ESE UNA tras ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa debido a la crisis financiera que ha venido arrastrando la entidad.

Desde la entidad del orden nacional también se anunció que Fredys Socarrás Reales asumirá como agente interventor. Se trata de un médico y político de origen valduparense, quien ha desempeñado diversos cargos públicos.

En su hoja de vida se destaca haber sido alcalde de la ciudad de Valledupar entre 2012 y 2015. El año anterior, la Procuraduría anunció la formulación de pliego de cargos en su contra por presuntamente haber celebrado un contrato de transacción por $18 mil millones sin aval del comité conciliador de la entidad territorial.

Otro de los cargos en los que se ha desempeñado se encuentran: viceministro de Empleo y Pensiones y diputado del Cesar. Además, ha sido docente en diversas instituciones universitarias en el departamento del Cesar.

Socarrás Reales es médico cirujano de la Universidad Libre de Colombia. Cuenta con especialización en Gerencia de Servicios de Salud y un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Zulia, en Venezuela.

En el sector de la salud se desempeñó en la jefatura de la División de Saneamiento Ambiental del Cesar y la Secretaría de Salud del departamento, así como en la Dirección de la Clínica Ana María del desaparecido Instituto de Seguros Sociales (ISS) de Valledupar.