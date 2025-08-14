La empresa Aguas del Sur del Atlántico (AQsur) inició, con maquinaria amarilla, labores de dragado en el punto de captación del río Magdalena para optimizar el suministro de agua a las comunidades de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez

De acuerdo con la empresa, la barcaza —que forma parte del sistema de abastecimiento de agua potable para varios municipios del sur del Atlántico— se encuentra en una zona con una profundidad aproximada de 90 centímetros debido a la acumulación de sedimentos.

Por lo anterior, la empresa adelanta la remoción preventiva para asegurar que el área mantenga la profundidad mínima necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo. Mantener despejada la zona de captación es clave para garantizar un suministro eficiente y evitar posibles interrupciones en el servicio de agua potable.

“Estamos comprometidos con un servicio confiable y de calidad. Estas tareas forman parte del trabajo continuo para que los usuarios dispongan del agua que necesitan”, afirmó Luis Galán, gerente de Servicios en AQsur

Asimismo, la empresa invitó a la comunidad a seguir informándose a través de sus canales oficiales y agradece la colaboración y confianza de los usuarios durante el desarrollo de estas actividades.