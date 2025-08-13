La Gobernación del Atlántico, en trabajo articulado con la alcaldía de Palmar de Varela, Ecopetrol y Gases del Caribe ayudaron a que 80 familias del barrio La Bombonera de este municipio se beneficiaran con la instalación del servicio de gas natural domiciliario.

El alcalde municipal José Junior Rúa destacó la importancia de este servicio que fortalece al sector comercial que se encuentra ubicado en este sector, pues muchas familias de esta zona se dedican a la venta de desayunos y almuerzos.

“Precisamente en el sector de la Bombonera hay muchas familias que viven de la preparación de alimentos. Aquí, en este punto donde nos encontramos, hay una venta de pescado frito. Los residentes de esta vivienda nos comentaban sobre la necesidad de contar con el servicio de gas, pues la preparación de alimentos en leña genera un deterioro en la salud de los habitantes”. Expreso Rúa.

Asimismo, señaló que a las familias que recibieron este beneficio les fue entregado una estufa de dos fogones.

A su turno, el secretario de planeación municipal, Ismael Barrios, indicó que el proyecto también se implementará en el barrio La Primavera.

“Ya se hizo un levantamiento del barrio de la nomenclatura y ya se instalaron las conexiones domiciliarias; solo faltan las conexiones internas en cada una de las viviendas.

El funcionario manifestó que en el barrio La Primavera serán 350 viviendas las que contarán con el servicio de gas natural; también aseguró que a finales de este año el servicio estará instalado en su totalidad en este sector.